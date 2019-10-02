مصدر امني: متظاهرون يقطعون طريق التاجي السريع شمالي بغداد

افاد مصدر امني، الاربعاء، بقيام متظاهرين بقطع طريق التاجي السريع شمالي بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "متظاهرين قاموا، مساء اليوم، بقطع طريق التاجي السريع"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.

وتشهد مناطق متفرقة من بغداد، فضلاً عن مركزها (ساحة التحرير)، تظاهرات غاضبة منذ مساء امس الثلاثاء وتجددت صباح اليوم للمطالبة بالاصلاح.