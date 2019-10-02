مقتل شرطي واصابة 20 متظاهراً في ذي قار

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "عنصرا امنيا في ذي قار قتل، واصيب نحو ٢٠ متظاهرا بينهم رجال امن في التظاهرات التي تشهدها المحافظة".

وتشهد عدد من المحافظات، لاسيما العاصمة بغداد، تظاهرات غاضبة منذ مساء امس الثلاثاء وتجددت صباح اليوم للمطالبة بالاصلاح.