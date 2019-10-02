تواصل الاقتراع في ثاني أيام التصويت المبكر لـ"الاتحادي" الإماراتي

تواصلت عمليات التصويت المبكر لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019 لليوم الثاني؛ حيث شهدت إقبالاً من الناخبين الذين حرصوا على الوجود في المراكز التسعة المتوزعة في جميع إمارات الدولة للتصويت إلى مرشحيهم لعضوية المجلس خلال فترة التصويت المبكر.

ودعت اللجنة الوطنية للانتخابات الإماراتية، أعضاء الهيئات الانتخابية إلى الاستفادة من فترة التصويت المبكر، التي ستختتم مع نهاية يوم الثالث من أكتوبر/تشرين الأول 2019.

وأشادت اللجنة بمستوى الوعي الذي يتمتع به الناخبون الذين يحرصون على المشاركة في العملية الانتخابية بالتصويت للمرشحين الأقدر على تمثيلهم ونقل قضاياهم، لمناقشتها تحت قبة المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي.

وأكدت اللجنة الوطنية للانتخابات الإماراتية أن مراكز التصويت المبكر مجهزة بجميع الوسائل التي تمكن الناخبين من الإدلاء بصوتهم بيسر وسهولة من خلال أجهزة التصويت الإلكتروني، التي تمكن من إتمام عملية التصويت بسرعة وبكفاءة عالية ووفق أعلى معايير الدقة والشفافية.





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من جانبها أشادت نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة الإماراتية، رئيسة اللجنة الإعلامية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019، بالإقبال الذي تشهده عملية التصويت المبكر.. داعية الناخبين إلى المشاركة الأكبر في هذا الواجب الوطني والمشاركة في عمليات التصويت لاختيار الأفضل لعضوية المجلس الوطني الاتحادي واختيار الأقدر على تمثيل شعب الإمارات.

وأكدت، خلال زيارتها لمركز التصويت الرئيسي في مركز أبوظبي الوطني للمعارض "أدنيك"، أن حضور المرأة المميز في انتخابات 2019 هو نتيجة عملية تمكين مستمرة ومتواصلة بدأت من عهد الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، والتي تكللت بالدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة لدولة الإمارات التي حرصت على توفير جميع الإمكانات التي تسهم في تمكين المرأة في جميع المجالات، وبما فيها العمل البرلماني الذي كان للمرأة الإماراتية بصمات واضحة وبارزة فيه.

وأوضحت أنه مع قرار الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات بمنح المرأة نصف عضوية المجلس الوطني الاتحادي فإن مسيرة تمكين المرأة تقف عند محطة تاريخية ومهمة ومن هنا فإن اللجنة الوطنية للانتخابات تتطلع إلى مشاركة أكبر للمرأة في العملية الانتخابية لأنها كانت ومازالت ركيزة رئيسية في النجاحات التي تحققها دولة الإمارات.

وقالت إن دولة الإمارات تقف ومن خلال الدورة الرابعة لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019 على مرحلة جديدة في مسيرة الارتقاء بالعمل البرلماني وتعزيز النموذج المتميز لدولة الإمارات في التنمية السياسية، وليضاف إلى منظومة النجاحات التي تحققها دولة الإمارات في جميع المجالات.

وأكدت الكعبي أن انتخابات المجلس الوطني الاتحادي هو تجسيد عملي لتعزيز المشاركة السياسية للمواطن وتمكينه من المساهمة الفاعلة في عملية صنع القرار.. كما أكدت أن اللجنة الوطنية للانتخابات توظف جميع الإمكانات والقدرات لتنفيذ عملية انتخابية، وفق أرقى معايير الدقة والنزاهة والشفافية.

وحددت اللجنة الوطنية للانتخابات المراكز الانتخابية التسعة المتاحة للتصويت المبكر على مستوى الدولة، وهي مركز أبوظبي الوطني للمعارض في مدينة أبوظبي، ومركز العين للمؤتمرات في منطقة الخبيصي بمدينة العين، وصالة أفراح مدينة زايد في منطقة الظفرة، ومركز دبي التجاري العالمي في إمارة دبي، ونادي الشارقة للشطرنج في إمارة الشارقة، ومبنى جامعة عجمان في إمارة عجمان، ومركز إكسبو في إمارة رأس الخيمة، وقاعة الاتحاد في إمارة أم القيوين، ومركز الفجيرة للمعارض في إمارة الفجيرة.

