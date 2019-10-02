مسؤول بالصحة العراقية لـ"العين الإخبارية": قتيلان بمظاهرات بغداد

قتل 2 على الأقل وأصيب عشرات العراقيين، الأربعاء، إثر تعرضهم لإطلاق نار من قبل قوات الأمن قرب ساحة التحرير وسط بغداد.

وكشف الدكتور سعد الموسوي، الطبيب في المديرية العامة لصحة بغداد لـ"العين الإخبارية"، إن "متظاهرين اثنين قتلا في ساحة الخلاني قرب ساحة التحرير وسط بغداد بعد تعرضهم لإطلاق نار".

من جهته، أكد الناشط المدني أيوب حسن لـ"العين الإخبارية"، أن "القوات الأمنية تقمع المتظاهرين في ساحة الخلاني وتستخدم الرصاص الحي الذي أسفر عن مقتل متظاهرين اثنين حتى الآن وإصابة العشرات بجروح".





وأشار إلى أن "القوات الأمنية تستخدم الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع لمنع المتظاهرين القادمين من مناطق بغداد من الوصول إلى ساحة التحرير".

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وكان مسؤول عراقي بمطار بغداد الدولي قال إن "متظاهرين احتجوا على التدخل الإيراني في العراق، وقطعوا الطريق المؤدي إلى المطار".

وأضاف المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه في تصريح لـ"العين الإخبارية" أن "قوات الأمن تحاول حتى الآن تفريق المتظاهرين".

وتزامنا مع قطع المتظاهرين طريق مطار بغداد أطلقت قوات الأمن الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع على المتظاهرين في مناطق متفرقة من بغداد.

وكانت العديد من مدن العراق شهدت مظاهرات انطلقت الثلاثاء وواصلت الأربعاء، للمطالبة بالإصلاح والخدمات الرئيسية، وسط انتشار أمني مكثف ودعوات أممية للتهدئة.

وقطعت القوات الأمنية العراقية جسر الجمهورية وسط بغداد وأغلبية الطرق الرئيسية منذ ساعات متأخرة من الليلة الماضية.

وكثف الجيش العراقي والقوات الأمنية الأخرى الانتشار في محيط بغداد.