عبدالله بن زايد يبحث مع بومبيو سبل حفظ الاستقرار في المنطقة الأربعاء 2 أكتوبر 2019 كتب الخليج 365 التقى وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان في واشنطن، بوزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو ومسؤولين أمريكيين في واشنطن.

وقال الشيخ عبدالله بن زايد، في بيان، إن ”الولايات المتحدة الأمريكية بلد صديق وحليف مهم لدولة الإمارات ولدينا رغبة صادقة في التعاون معها ومع شركائنا الآخرين من أجل حفظ الاستقرار في المنطقة والسعي للتوصل لحلول دبلوماسية عملية للتحديات المشتركة“. والتقى الوزير الإماراتي أيضًا مع مستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت أوبراين ومسؤولين أمريكيين آخرين.

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