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رئيسة كرواتيا تعلن الترشح لفترة رئاسية جديدة
الأربعاء 2 أكتوبر 2019
كتب
الخليج 365
أعلنت رئيسة كرواتيا كوليندا جرابار كيتاروفيتش، اليوم الأربعاء، رسميًا اعتزامها الترشح للحصول على فترة رئاسية ثانية في الانتخابات الرئاسية المقررة نهاية العام الجاري.
وقالت الرئيسة المحافظة كيتاروفيتش- حسبما نقلت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية- إنها مدعومة من قبل حزب "الاتحاد الديمقراطي الكرواتي" الحاكم في الانتخابات.
وأظهرت استطلاعات الرأي المبكرة عدم حصول أي من المرشحين على النسبة المطلوبة للفوز بالأغلبية المطلوبة للفوز، وأنه من المحتمل أن تجرى جولة إعادة، ومن بين المنافسين رئيس الوزراء اليساري زوران ميلانوفيتش، والمغني الشهير ميرسولاف سكورو.
يشار إلى أن كرواتيا انضمت إلى الاتحاد الأوروبي عام 2013، وهي العضو الأجدد بالاتحاد، ولم يتم تحديد الموعد النهائي لعقد الانتخابات الرئاسية حتى الآن.
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