فشل المحادثات النووية بين واشنطن وطهران

الأربعاء 2 أكتوبر 2019

كتب الخليج 365

سلطت صحيفة الجارديان البريطانية، اليوم الأربعاء، الضوء على تصريحات الرئيس الإيراني، حسن روحاني اليوم خلال اجتماع مع الحكومة، مشيرة إلى أن فشل المحادثات النووية بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة.



وكانت قد أبلغ الرئيس الإيراني، حسن روحاني، حكومته أنه على الرغم من استعداد البلاد لإنهاء مواجهتها النووية مع الولايات المتحدة على نطاق واسع بشروط حددتها فرنسا في الأمم المتحدة، فإن دونالد ترامب لم يكن مستعدًا لنشر ما يبدو علنًا.

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وعلى الرغم من أن روايته ليست محايدة بطبيعتها، إلا أنها النسخة الكاملة لدبلوماسية ما وراء الكواليس في الجمعية العامة للأمم المتحدة التي قدمها الإيرانيون.

جاء ادعاء روحاني في الوقت الذي بعث فيه المرشد الأعلى، آية الله علي خامنئي، برسالة أكثر تشددًا قائلة إن إيران ستواصل تخفيض التزاماتها بموجب الاتفاق النووي حتى تحقق أهدافها، لقد استغرق الأمر ثلاث خطوات من الصفقة، واحدة كل 60 يومًا منذ مايو، وهي تهدد الرابعة في نوفمبر.

وشدد روحاني على إصراره على أن طريق الدبلوماسية لم يغلق بعد، وشكر الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، على دبلوماسيته المكثفة التي استغرقت ست ساعات في الجمعية العامة، وقال إن اللوم عن فشل المحادثات يكمن في واشنطن.