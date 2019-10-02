«فرحة لملايين المصريين» .. هل يوافق البرلمان على رفع قيمة ما يستحقه الفرد في بطاقة التموين من «50 جنيهًا للفرد إلى 100 جنيه» ؟

الموجز

تقدم وكيل مجلس النواب سليمان وهدان، باقتراح لمجلس النواب؛ لرفع قيمة ما يستحقه الفرد في بطاقة التموين من 50 جنيهًا للفرد إلى 100 جنيه ، بعد التواصل مع الحكومة والجهات المعنية وتوفير الاعتماد اللازم، مؤكدًا أن مشروع القانون سيكون هدية البرلمان للشعب المصري العظيم.

وفي بيان اليوم، قال وهدان : أن زيادة الدعم الخاص ببطاقة التموين؛ من أجل تخفيف الأعباء الموجودة على كاهل المواطن، ويساعده بشكل كبير على تحمل اعباء المعيشة، مضيفًا أن القانون يمثل فرحة لملايين المصريين.

وأشار وهدان إلى أن المقترح يعمل على سرعة مناقشة الاقتراح داخل مجلس النواب والتواصل مع وزارت التموين والمالية وجميع الجهات من أجل سرعة إقرار القانون في أقرب وقت ممكن.