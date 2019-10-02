جونسون إقترح خطة جديدة لبريكست تتجنب الحواجز الجمركية في إيرلندا

اقترح رئيس الوزراء البريطاني ​بوريس جونسون​ خطة جديدة ل​بريكست​ تتيح تجنب الحواجز الجمركية على الحدود الإيرلندية، معتبرا الخطة المدعومة من ​الاتحاد الأوروبي​ "جسرا لا يفضي إلى أي مكان".

وتنص خطة جونسون على أن "حركة البضائع بين ​إيرلندا​ الشمالية وإيرلندا سيتم الإبلاغ عنها بموجب إعلان" مع عمليات تدقيق فعلية في مؤسسات التجار وليس على الحدود بين إيرلندا العضو في الاتحاد الأوروبي ومقاطعة ​إيرلندا الشمالية​ البريطانية.