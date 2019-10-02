دوتيرتي: الفلبين ترغب بتعزيز علاقاتها مع روسيا

أشار رئيس ​الفلبين​ ​رودريغو دوتيرتي​ خلال لقائه رئيس الوزراء الروسي دميتري مدفيديف إلى "التقدم الملحوظ في تطوير الشراكة بين بلاده و​روسيا​"، لافتاً إلى أنه "تم خلالها إرساء الأساس للتطور الناجح للعلاقات الثنائية"، مفيداً بأنه "منذ ذلك الحين، لاحظنا تقدما كبيرا في تطوير شراكتنا الاستراتيجية، في مجال الدفاع".

ولفت إلى أن "الفلبين، تسعى لتوسيع التعاون مع روسيا في مجالات مختلفة، مثل التجارة والاستثمار، والدفاع، و​الطاقة​، و​العلوم​ والتكنولوجيا، وغيرها"، مشيراً إلى "إننا نريد تعزيز التقدم المحرز، ونرى نية حازمة يظهرها الطرفان من أجل تعزيز علاقاتنا".