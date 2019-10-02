الاتحاد الأوروبي: إطلاق كوريا الشمالية صاروخاً بالستياً خطوة استفزازية

دعا ​الاتحاد الأوروبي​، ​كوريا الشمالية​ إلى "إيقاف جميع أنشطتها المتعلقة بالتسلّح النووي"، معتبراً أن "التجربة الصاروخية البالستية ل​بيونغ يانغ​ صباحا خطوة استفزازية"، مشيراً إلى أن " هذه الخطوة من جانب بيونغ يانغ تضر بأجواء الثقة الدولية، وبالسلام في شبه ​الجزيرة​ الكورية".

وتطرق إلى "وجود توقعات حول استئناف المباحثات بين ​الولايات المتحدة الأميركية​ وكوريا الشمالية"، معرباً عن "دعم الاتحاد الأوروبي، كافة المبادرات الدولية التي من شأنها تحقيق السلام والأمن في شبه الجزيرة الكورية".