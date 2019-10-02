دعا الاتحاد الأوروبي، كوريا الشمالية إلى "إيقاف جميع أنشطتها المتعلقة بالتسلّح النووي"، معتبراً أن "التجربة الصاروخية البالستية لبيونغ يانغ صباحا خطوة استفزازية"، مشيراً إلى أن " هذه الخطوة من جانب بيونغ يانغ تضر بأجواء الثقة الدولية، وبالسلام في شبه الجزيرة الكورية".
وتطرق إلى "وجود توقعات حول استئناف المباحثات بين الولايات المتحدة الأميركية وكوريا الشمالية"، معرباً عن "دعم الاتحاد الأوروبي، كافة المبادرات الدولية التي من شأنها تحقيق السلام والأمن في شبه الجزيرة الكورية".
كانت هذه تفاصيل خبر الاتحاد الأوروبي: إطلاق كوريا الشمالية صاروخاً بالستياً خطوة استفزازية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.