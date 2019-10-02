التجارة التركية: عجز التجارة الخارجية تراجع بنسبة 68.8 بالمئة خلال 9 أشهر

كشفت وزارة التجارة التركية عن أن "عجز التجارة الخارجية بلغ 16.4 مليار ​دولار​ متراجعًا بنسبة 68.8 في المئة خلال الشهور الـ9 الأولى من العام الحالي".

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