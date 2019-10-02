وزير الخارجية الأميركي: الحل السياسي هو الوحيد للأزمة في ليبيا

أعلن وزير الخارجية الأميركي ​مايك بومبيو​ أنّ "الحل السياسي هو الوحيد للأزمة في ​ليبيا​ ونقرّ بأهمية وضع حد للعنف ولإطلاق النار في ليبيا"، داعياً جميع الجهات الليبية إلى "تحقيق تقدم في العملية السياسية"، لافتا إلى "ضرورة إقناع جميع الأطراف بأهمية تلك العملية".

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