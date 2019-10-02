وزير النفط الايراني: اميركا استنفدت کل أدوات الضغط ضد ايران

أكد وزير ​النفط​ ال​ايران​ي ​بيجن زنكنة​ أن "​اميركا​ استنفدت كل ادوات الحظر للضغط على ايران وشعبها"، موضحاً أن "الحظر الاميركي يستهدف الشعب الايراني، وانه يشمل النفط والبتروكيماويات والحديد والنحاس و​المصارف​ والمشتقات والى ماذلك".

ولفت إلى أن "​طهران​ اتخذت عدة خطوات لاجتياز هذه الاوضاع"، معربا عن "ثقة ​الحكومة الايرانية​ بادارة البلاد والاشراف على ​الاقتصاد​ في ظل هذه الظروف"، مشدداً على أن "ايران تؤمن بضرورة تحييد قطاع الطاقة عن التسييس، وأن يسود المنطق الاقتصادي والتعددية والشراكة والتعاون بدلا عن التدخلات السياسية".

واعتبر أن "تطبيق "​عقوبات​" أحادية ضد ايران من قبل الرئيس الاميركي ترجمانا للارهاب الاقتصادي وانتهاكا للقواعد الدولية ويستهدف معيشة الناس".

من جهة ثانيةـ أكد زنكنة أن "ايران تحترم وتنفذ تعهداتها الدولية و تسعى لتوسيع التعاون في اطار التعددية، وأن التعاون الاقليمي والدول في قطاع الطاقة من اولويات طهران"، مشيرا الى أن "ايران من مؤسسي منتدى الدول المصدرة للغاز ومنظمة الدول المصدرة للنفط "اوبك".