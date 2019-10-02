قاطيشه: إضبطوا الهدر حتى يصبح للموازنة طعم

أكد عضو تكتل "​الجمهورية القوية​" النائب ​وهبي قاطيشه​ في تصريح له على احد ​مواقع التواصل الإجتماعي​ أنه "‏لماذا ​الموازنة​ إذا استمر الهدر؟ لا يمكن تجميع ​القمح​ في غربال "مفخوت". إضبطوا الهدر حتى يصبح للموازنة طعم".

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