وهاب: حرام الإستمرار في هدر ثروات العراق على جيوب السارقين

أكّد رئيس ​حزب التوحيد العربي​ ​وئام وهاب​، في تصريح عبر موافع التواصل الاجتماعي أن "تستلموا البلد بعد ​صدام حسين​ ومنذ ذلك الوقت ما من كهرباء ولا خدمات ولا مشاريع جدية وسرقوا مئات المليارات وإذا تكلم الناس تقمعونهم والله لا يجوز أن يسقط قتلى من متظاهرين يطالبون بعيش كريم، حرام الإستمرار في هدر ثروات ​العراق​ على جيوب السارقين".

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