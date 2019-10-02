فرق وزارة العمل في الشمال سطرت 21 محضر ضبط لمؤسسات ومحال مخالفة

سطر رئيس دائرة ​وزارة العمل​ في ​الشمال​ مرعب شديد وفرق تفتيش الوزارة، في اطار الحملة المستمرة لوزارة لمكافحة العمالة الاجنبية المخالفة، 21 ​محضر ضبط​ لعدد من المؤسسات والمحال التجارية والصناعية المخالفة.

ووجهوا انذارات عدة لمؤسسات غير مسجلة وفقا للأصول القانونية، اضافة الى مؤسسة واحدة لمخالفتها ​قانون العمل​، لجهة أن صاحب العمل فيها اجنبي غير حائز رخصة عمل، في محلة ​الزاهرية​ في ​طرابلس​.

وأكد شديد، خلال الجولة التي شملت الزاهرية والتبانة ومنطقة ​الضم والفرز​، أن "هذه الحملة مستمرة لوضع حد لجميع المخالفات في المناطق الشمالية كافة، ونعمل بتوجيهات من معالي وزير العمل كميل بو سليمان والمدير العام لوقف كل التجاوزات والمخالفات، وندعو اصحاب المحال والمؤسسات التجارية الى تسوية اوضاعها"، مشيراً الى أن " هدف الحملة هو تنظيم العمالة الاجنبية وتشجيع العمالة اللبنانية، وليس التصدي للعمالة الاجنبية أو محاربتها".

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