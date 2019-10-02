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اللواء عثمان عرض مع سفير الاتحاد الاوروبي في لبنان وكوبيش الاوضاع بالبلاد

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استقبل المدير العام ل​قوى الأمن الداخلي​ ​اللواء عماد عثمان​، سفير ​الاتحاد الاوروبي​ في ​لبنان​ رالف طرّاف، رئيس الحوكمة والأمن والتنمية الاجتماعية و​المجتمع المدني​ رين نيلاند ومستشار الامن الإقليمي في البعثة ديمتري سيزون وجرى في خلالها عرض الأوضاع العامة في البلاد.

كما استقبل المنسّق الخاص للأمم المتحدة في لبنان ​يان كوبيش​، وجرى عرض للأوضاع الأمنية العامة في البلاد.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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