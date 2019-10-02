اللواء عثمان عرض مع سفير الاتحاد الاوروبي في لبنان وكوبيش الاوضاع بالبلاد

استقبل المدير العام ل​قوى الأمن الداخلي​ ​اللواء عماد عثمان​، سفير ​الاتحاد الاوروبي​ في ​لبنان​ رالف طرّاف، رئيس الحوكمة والأمن والتنمية الاجتماعية و​المجتمع المدني​ رين نيلاند ومستشار الامن الإقليمي في البعثة ديمتري سيزون وجرى في خلالها عرض الأوضاع العامة في البلاد.

كما استقبل المنسّق الخاص للأمم المتحدة في لبنان ​يان كوبيش​، وجرى عرض للأوضاع الأمنية العامة في البلاد.