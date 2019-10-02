مصلحة الليطاني تابعت إزالة التعديات عن مجرى النهر في صير الغربية وطرفلسيه

أعلنت المصلحة الوطنية ل​نهر الليطاني​ في بيان، انها "تتابع لليوم الثالث اشغال إزالة التعديات عن نهر الليطاني والعائدة للمنتزهات العامة والخاصة في بلدتي ​طرفلسيه​ وصير الغربية، وقد شملت الاشغال ضفتي النهر في البلدتين بطول حوالي 3 كلم ، حيث جرت إزالة التعديات العائدة ل 19 استراحة، والتعديات الواقعة في مجرى النهر كليا، فيما تجري إزالة التعديات الواقعة خارج المجرى جزئيا".

وأعلنت المصلحة انها "ستتابع‏ رفع الردميات وتنظيف مجرىالنهر وضفافه". وعممت المصلحة جدول يبين التعديات والاستراحات التي شملتها الاشغال.

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