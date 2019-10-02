إصابة سوري سقط عن دراجته اثر صدمه على طريق حلبا

اصيب سوري برأسه وبجروح ورضوض مختلفة، إثر سقوطه عن دراجته بعدما صدمته ​سيارة​ رباعية الدفع على طريق عام حلبا، بالقرب من أفران ​منيارة​، ونقله مسعفو ​الصليب الأحمر​ إلى ​مستشفى​ "عبد الله الراسي الحكومي" في حلبا، حيث تلقى العلاجات اللازمة، ووضعه الصحي مستقر.

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