الجراح استقبل سفير مصر مودعا

استقبل وزير الاعلام جمال الجراح، في مكتبه في الوزارة، سفير مصر في لبنان نزيه النجاري في زيارة وداعية بمناسبة انتهاء مهامه.
ولفت النجاري الى أن "هذه الزيارة تأتي في اطار توديعي للمسؤولين اللبنانيين نظرا لقرب مغادرتي لبنان، وتشرفت بلقاء الوزير الجراح وهو صديق قديم وعزيز وقد تفضل باستبقائي على الغداء"، مشيرا الى "أننا تشاورنا في أمور كثيرة تتعلق بالاوضاع السياسية في لبنان وبالاوضاع الاقليمية، نظرا الى موقعه السياسي والانتمائي الذي يهمنا"، مؤكدا أن "هذا الحديث له تتمة، سأعود الى القاهرة وسنستمر في الحوار والاهتمام بكل الامور اللبنانية من خلال السفير الجديد لمصر في لبنان".
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