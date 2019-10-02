المطران درويش التقى الكتلة الشعبية: نحن بالتصرف لإحياء ذكرى من أحب زحلة حتى العشق

التقى رئيس اساقفة الفرزل وزحلة والبقاع للروم الملكيين الكاثوليك ​المطران عصام يوحنا درويش​ وفداً من ​الكتلة الشعبية​، وضعه في اجواء التحضيرات لإحياء الذكرى الرابعة لغياب الزعيم الياس بك سكاف واقامة قداس وجناز تذكاريين في مقام ​سيدة زحلة والبقاع​ يوم الأحد 20 تشرين الأول الساعة الحادية عشرة والنصف قبل الظهر، واخذ بركة سيادته.

من ناحيته رحب المطران درويش بالوفد واعلن عن وضع كل كنائس الأبرشية بالتصرف لإحياء ذكرى من احب زحلة حتى العشق وبادلته المدينة المحبة والوفاء، سائلاً الله ان يتغمد الفقيد الكبير بواسع رحمته، وان يبارك عائلته لإكمال المسيرة من بعده.

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