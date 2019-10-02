العربية: الامن العراقي يطلق الرصاص الحي خلال محاولة تفريق متظاهرين وسط بغداد

أفادت قناة "العربية" بان "متظاهرين عراقيين عمدوا على قكع الطريق السريع بين منطقة الشعلة و​المطار​"، مشيرةً إلى ان "​الأمن​ استخدم ​الغاز​ لتفريق متظاهرين في الديوانية وأوقع 10 إصابات".

ولفتت إلى أن "الامن ​العراق​ي أطلق رصاصا حيا خلال محاولة تفريق متظاهرين وسط ​بغداد​"، مشيرةً إلى أن "المتظاهرين اقتحموا مبنى محافظة ذي قار وعملوا على حرقه بشكل كامل كما وحالوا اقتحام مبنى مجلس محافظة واسط".

وكان قد قُتل مدنيان وأُصيب نحو 200 شخص بجروح في العراق، يوم أمس أثناء تفريق ​القوات​ الأمنية بالقوة تظاهرات مطلبيّة في بغداد وجنوب البلاد، مُستخدمةً الرصاص الحي والمطاطي والغاز المسيل للدموع، في أولى حركات الاحتجاج المطلبية التي تواجهها ​الحكومة​ الّتي تسلّمت السلطة قبل 11 شهرًا.

وكان الرئيس العراقي ​برهم صالح​ قد اكد أن "التظاهر حق سلمي مكفول للمواطنين"، مشددا على ان "القوات الأمنية مكلفة بحماية حقوق المواطنين".