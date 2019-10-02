نواب ديمقراطيون يهددون بإجبار البيت الابيض على تقديم وثائق تتصل بالقضية الاوكرانية

أفادت وكالة "​الصحافة​ الفرنسية" أن نوابا ديمقراطيين يهددون بإجبار ​البيت الابيض​ على تقديم وثائق تتصل بالقضية الاوكرانية.

يذكر أن النواب الديمقراطيين في ​الكونغرس الأميركي​، يتهمون الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ بممارسة ضغوط على الرئيس الأوكراني ​فولوديمير زيلينسكي​ لإقناعه بفتح تحقيق بحق نجل خصمه الديمقراطي ​جو بايدن​، هانتر بايدن، وهو رجل أعمال ارتبط اسمه بمؤسسة أوكرانية متهمة ب​الفساد​.

وأطلق النواب الديمقراطيون تحقيقا بهدف عزل ترامب، وستكون نتيجة التحقيق حاسمة فيما إذا كان المجلس سيصوت على توجيه اتهام رسمي للرئيس، وبالتالي ترك مصيره لمجلس الشيوخ الذي يعود إليه أمر إدانة ترامب وعزله أو تبرئته وبالتالي استمراره في منصبه.

بدورها، فتحت السلطات الأوكرانية، تحقيقا بتهمة استغلال السلطة بحق يوري لوتسينكو المدعي العام السابق الذي ورد اسمه في القضية التي تسببت في إطلاق تحقيق لعزل ترامب.