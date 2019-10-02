النشرة: عشرات الأسر السورية المهجرة عادت إلى منازلها في بلدة القصير

افاد مراسل "النشرة" في سوريت، بأن "عودة المهجرين تتواصل تدريجيا الى مناطقهم المحررة حيث عادت عشرات الأسر المهجرة إلى منازلها في بلدة ​القصير​ ب​ريف حمص​ الغربي، وذلك بعد ان قامت الجهات المختصة بالتعاون مع المسؤولين في المحافظة بإعادة تأهيل المنازل والمؤسسات الخدمية في البلدة، كما قامت الورشات الفنية والمؤسسات الخدمية بإعادة تأهيل ​البنى التحتية​ فيها من مدارس وشبكات ​المياه​ و​الكهرباء​ لتأمين عودة الأهالي إليها، في سعي دائم من ​الدولة​ لاعادة ​الحياة​ الطبيعية والاستقرار الى المناطق التي حررها ​الجيش السوري​ ".

ومن جهة اخرى قام المسؤولون في البلدة بتأمين نقل المهجرين العائدين عبر حافلات إلى منازلهم وكانت قد عادت في السابع من شهر تموز الماضي الدفعة الأولى من عشرات الأسر المهجرة إلى منازلها في بلدة القصير .