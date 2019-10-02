رويترز: لبنان يختار بلوم وستاندرد تشارترد وسيتي بنك وإس.جي.بي.إل لإدارة إصدار سندات دولية جديدة

أفاد مصدر مطلع لوكالة "​رويترز​" للانباء بأن "​لبنان​ يختار بلوم وستاندرد تشارترد وسيتي بنك وإس.جي.بي.إل لإدارة إصدار سندات دولية جديدة في حدود ملياري ​دولار​ رغم أن التفويض ما زال قيد ​النقاش​".

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