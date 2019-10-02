رئيس الحكومة الفرنسية السابق إدوار بالادور أمام القضاء في قضية "كراتشي"

دبي - بواسطة محمد فارس © أ ف ب رئيس الوزراء الأسبق إدوار بالادور. أعلنت النيابة العامة الفرنسية الثلاثاء أن رئيس الحكومة الأسبق إدوار بلادور ووزير الدفاع الأسبق فرنسوا ليوتار سيمثلان أمام محكمة العدل الجمهورية، المختصة في النظر في القضايا المرتبطة بالمسؤولين الحكوميين، على ذمة قضية "كراتشي" التي تفجرت عام 2017. ويلاحق الرجلان في قضية تمويل سياسي خفي ربما اقترن أيضا بعقود بيع سلاح لباكستان والسعودية.

سيمثل رئيس الحكومة الفرنسية السابق إدوار بالادور، 90 عاما، أمامالقضاء بتهمة "التواطؤ في إساءة استخدام أصول اجتماعية" في قضية "كراتشي"، وفق ما أعلنت النيابة الفرنسية الثلاثاء.

كما سيحاكم في هذه القضية وزير الدفاع الأسبق فرنسوا ليوتار (77 عاما)، بحسب ما أضاف النائب العام فرنسوا مولين في بيان. والاثنان سيمثلان أمام محكمة العدل الجمهورية، المختصة في النظر في القضايا التي يتهم فيها مسؤولون حكوميون أثناء تـأدية مهامهم.

ويلاحق القضاء هذين المسؤولين السابقين في قضية تمويل سياسي خفي، ربما اقترن بعقود بيع سلاح لباكستان والسعودية.

ولقد انفجرت هذه القضية إلى 2017 التي باتت تعرف بقضية "كراتشي"، في إشارة إلى اعتداء وقع في 8 مايو/أيار 2002 في مدينة كراتشي الباكستانية، وأوقع 15 قتيلا بينهم 11 موظفا فرنسيا من إدارة أحواض تصنيع السفن، إضافة إلى 12 جريحا.

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انقر للتوسيع إعادة تشغيل الفيديو التالي فرقة "شكون" الموسيقية مزيج بين الموسيقى الشرقية والإلكترونية نجح السوريان أمين خاير وماهر القاضي والألماني ثوربن بيكر في إنشاء فرقة "شكون" الموسيقية، والتي تقدم عروضا فنية تجمع بين الموسيقى الشرقية و الإلكترونية الحديثة، وهي الموسيقى الأكثر رواجا في صفوف الشباب نظرا لكونها تدمج بين الأغاني الشعبية والموسيقى الشبابية الإلكترونية، وهي بالتالي جسر فني وموسيقى يربط جميع الأجيال. وما يميز هذه الفرقة هو أنّ أمين خاير الذي ينحدر من دير الزور وماهر القاضي الذي ترعرع في دمشق لا يتحدثان الألمانية، وهي لغة زميلهما ثوربن بيكن، إلاّ أن حب الموسيقى جعل التواصل ممكنا ومكّن الثلاثي الفني من بناء أرضية موسيقية صلبة. وكثيرا ما أكد أمين خاير أنه لم يعد يعتبر نفسه مجرد لاجئ ، وأنّ الفن الذي يقدمه هو نتاج لما دار ويدور في رأسه وحياته من أحداث انطلاقا ممّا مرّ به من أحداث مأساوية في سوريا حتى وصوله ألمانيا حيث غادر أمين خاير سوريا بحثا عن مكان آمن يعيدا عن الحرب المستعرة هناك وكانت الوجهة تركيا التي غادرها إلى أوروبا في رحلة محفوفة بالمخاطر. كان أمين خاير يرغب في التوجه إلى السويد ولكنه غير رأيه بمجرد وصوله إلى ألمانيا حيث وقع تحت سحر مدينة هامبورغ ، وعندما تعرف على زميله ثوربن بيكن نشأت فكرة إطلاق المشروع الموسيقي، وكون الثنائي فرقتهما الموسيقية نهاية العام 2015، وأخذا يشاركان في إحياء الحفلات من خلال مهرجان فيوغن بألمانيا. وفي أواخر العام 2016 تعرفا على عازف الكمان ماهر القاضي، الذي انضم إليهما. وأحيت فرقة "شكون" العديد من الحفلات في ألمانيا وأوروبا حيث غنى الثلاثي في فرنسا، الدنمارك وهولندا، كما أحيت الفرقة حفلا كبيرا في لبنان ثمّ الأردن. وأكد أمين الخاير أنه لم يتمكن إلى جانب ماهر القاضي من مرافقة ثوربن بيكن بسبب قيود التأشيرة التي تفرضها بعض الدول. للمزيد: التسامح عنوان لمهرجان الموسيقى الروحية بمدينة فاس المغربية ملك مزمار القربة الغاليسية كارلوس نونيز يطرب جمهور مهرجان فاس الموسيقي Euronews (Ar)

نخبة من فناني الأوبرا يحيون حفلاً موسيقياً نادراً في لا سكالا بميلانو أنغام سحرية وأغانٍ رومنسية تعود لأجمل الالحان الكلاسيكية العالمية، جمعت حفل سفراء رولكس على مسرح لا سكالا في مدينة ميلانو الإيطالية، يوم الاحد المنصرم. وقدمته مجموعة من نخبة فناني الأوبرا مع أوركسترا فيلهارمونيك فيينا بقيادة الأسطورة بلاسيدو دومينغو. هذا المهرجان الفني الفريد من نوعه رافقته اوركسترا فيلهارمونيك فيينا بقيادة الأسطورة بلاسيدو دومينغو. ويرى التينور دومينغو أن المجيء إلى "لا سكالا ومشاركة غوستافو دوماميل في قيادة فيلهارمونيك فيينا، ومشاركة يودجا وانغ وصونيا يونشيفا و يوناس كوفمان وخوان دييغو فلوريز ... هو احتفال كبير بالموسيقى". افتتح الحفل مع ألحان "قوة القدر" لجيوسيبي فيردي بقيادة المايسترو غوستاف دوداميل الذي أبدى اعجابه بالحدث مشيراً إلى أنه "من الرائع التواجدُ في مكان كان فيه فيردي، التاريخ ما زال هنا، التقليد ما زال هنا، ومع فيلهارمونيك فيينا أيضاً، فهي عائلة كما تعلمون ". وبالنسبة لمدير أوركسترا فيلهارمونيك فيينا، دانيال فروشاور فقد جاء هذا الحفل كمهرجان "بين أصدقاء على أعلى مستوى". ويضيف المدير الإداري لهذه الفرقة ميكائيل بلاديرير"مع بعضنا حاولنا إيجاد قوس يجمع أشهر الملحنين الايطاليين، مثل دونيزيتي، و فيردي و بوتشيني مع بعض الفرنسيين مثل غونو". ومن بين الالحان التي عزفتها الأوركسترا مقتطفات من أوبرا كارمن لجورج بيزي وروميو وجولييت لشارك غونو. وقد أنشدت السوبرانو صونيا يونشيفا دور جولييت وبجانبها التينور خوان دييغو فلوريز بدور العاشق المتيم روميو. إنها المرة الأولى التي يغنيان سوياً لحن الحب هذا. وتؤكد السوبرانو "لم نغنِ معاً قط، وروميو وجولييت هي في الأساس قصة جميلة. لم أغنِ هذا الدور منذ زمن طويل، لذلك، هو مثير بالنسبة إليّ اليوم". كذلك كان لغايتانو دونيزيتي حصة في الحفل، فأنشد فيه فلوريز لحن "أونا فورتيفا لاغريما". وقد علّق قائلاً هو لحن رائع حقاً. إنه أغنية مجردة ليست فيها إلّا القيثارة وبعضَ الآلات الموسيقية، تحديداً البيانو. أحياناً كان يبكي الحضور". وبالنسبة لعازفة البيانو يودجا وانغ فإن المرة الأولى التي جاءت فيها إلى مسرح لا سكالا في ميلانو، كانت قبل عقد تقريباً. هذه الذكرى ما زالت عالقة في نفسها وقد اعتبرتها "سحرية" لأن السوبرانو الشهيرة ماريا كالاس التي غنت فيه هي مثالها الأكبر. أما ماذا يمثل مسرح لا سكالا للفنانين؟ سؤال أجابت عليه وانغ مشيرة إلى أنه يذكرها بالمغنية المشهورة ماريا كلاس. ورد دومينغو إنه "ضرورة للمغني". اما يونشيفا فاعتبرته "كاتدرائية الفن الأوبرالي". بينما يراه خوان دييغو فلوريز "مكان ولادتي الفنية". وختم مايسترو أوركسترا فيلهارمونيك فيينا مؤكداً أنه "المكان حيث كان العظماء فيه، مثل توسكانيني، وكالاس وبافاروتي...". هذا المهرجان الموسيقي النادر يعود ريعه إلى أكاديمية دار الاوبرا هذه لمساعدتها في نشاطاتها التعليمية. للمزيد: - قتيل على الأقل وجرحى في انفجارين انتحاريين بوسط العاصمة تونس - الشركات الصغيرة والمتوسطة في دبي ودورها في اقتصاد الامارات - سلطنة عمان تعلن عن فتح سفارة لها في فلسطين Euronews (Ar)

شاهد: "أم جي أم" تطلق الشريط المصور الترويجي لجيمس بوند 25 أطلقت شركة إنتاج وتوزيع الأفلام الأمريكية "أم جي أم" الشريط المصور الترويجي لجيمس بوند 25 في مهمة جديدة للبطل 007، ويظهر في لقطات من الكواليس الممثل دانيال كريغ خلال التصوير في الجماييك. وكان شرع في تصوير الفيلم نيسان/ابريل الماضي، عندما أجرى بطل الفيلم كريغ عملية جراحية على كاحله إثر إصابة تعرض لها خلال التصوير، ما أجبره على التوقف مدة شهر تقريبا عن التمثيل، قبل أن يجد الطريق من جديد نحو استوديوهات بينوود الشهيرة قرب لندن. ولا يشير الشريط إلى فكرة واضحة للسيناريو، وبدت وكأن الأحداث جارية في ملهى ليلي طغت على أجواءه موسيقى راب الكراييب الرائعة والصاخبة، وسط أجواء يعمها الغموض. وهذا المقطع الأول من الفيلم لا يمثل سوى المرحلة الأولى من مهمة دانيال كريغ، ويبدو أنه إشارة لتطمين المعجبين بالجاسوس الإنجليزي بعودته للظهور أمام الكاميرا. للمزيد على يورونيوز: الأمير تشارلز يلتقي جيمس بوند في موقع تصوير فيلمه الخامس والعشرين شاهد: افتتاح استوديو للتصوير السينمائي تحت الماء في بلجيكا Euronews (Ar) 1 إلغاء الإعدادات Advertisements إيقاف HD HQ SD LO أيام ليون الدولية للمسرح العربي الفرنكفوني.. يستضيف كتاباً من دول عربية بينها الإمارات والجزائر Euronews (Ar) مشاركة مشاركة تغريدة مشاركة بريد إلكتروني التالي في المشاهدة التالي

وكان الضحايا يعملون في مشروع تصنيع ثلاث غواصات باعتها فرنسا لباكستان في عهد حكومة بالادور (1993-1995).

ويسعى التحقيق الذي تتولاه إدارة مكافحة الإرهاب، التي رجحت مبدئيا ضلوع تنظيم القاعدة، منذ 2009 إلى التحقق من فرضية أن يكون الاعتداء عملا انتقاميا من قرار الرئيس جاك شيراك الذي هزم بالادور في الاقتراع الرئاسي في 1995 بوقف دفع عمولات لقاء هذه العقود المرتبطة بالغواصات بعد أن أصبح رئيسا.

ومع التعمق في هذه الفرضية، اقتنع القضاة بأن حسابات الحملة الانتخابية الرئاسية لبالادور عام 1995، تم تمويلها جزئيا من عمولات غير قانونية في فرنسا، بلغت قيمتها 13 مليون فرنك (نحو مليوني يورو)، وذلك على هامش عقود غواصات باكستان وفرقاطات للسعودية.

ويؤكد المسؤولان المشتبه بهما أنه لم يكن لهما أي دور في تمويل الحملة.

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فرانس24/ أ ف ب