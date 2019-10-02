شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الشئون العربية بالبرلمان تحتفظ بتشكيل مكتبها بدور الانعقاد الخامس.. أحمد رسلان رئيسا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاز النائب أحمد رسلان، برئاسة لجنة الشئون العربية بمجلس النواب بالتزكية، كما فاز النائبان أحمد فؤاد أباظة وأحمد إمبابى بمقعدى وكيلى اللجنة بالتزكية أيضًا، وتم اختيار النائبة سحر صدقى أمينًا لسر اللجنة بالتزكية، وتحتفظ لجنة الشئون العربية بتشكيل مكتبها كما هو منذ دور الانعقاد الماضى.

وتُجرى انتخابات هيئات مكاتب لجان مجلس النواب الـ25، مع كل دور انعقاد جديد، في ضوء المحددات القانونية باللائحة الداخلية لمجلس النواب، حيث تنص المادة (42) على أن تنتخب كل لجنة فى أقرب وقت ممكن فى بداية كل دور انعقاد عادى من بين أعضائها رئيسًا ووكيلين وأمينًا للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها.

وحسب المادة، تقدم الترشيحات كتابةً إلى رئيس المجلس خلال الفترة التى يحددها مكتب المجلس، ويعلن الرئيس هذه الترشيحات لأعضاء المجلس، وتجرى الانتخابات بين المرشحين بطريق الاقتراع السرى تحت إشراف لجنة يشكلها مكتب المجلس من بين أعضاء اللجان غير المتقدمين للترشيح لمناصب مكاتب اللجان. وإذا لم يتقدم للترشيح أحد غير العدد المطلوب أُعلِن انتخابُ المرشحين بالتزكية.

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ووفقًا للمادة، يعلن رئيس المجلس نتيجة انتخابات مكاتب اللجان، ويبلغها إلى الوزراء الذين تدخل أعمال وزاراتهم فى اختصاصات اللجنة.