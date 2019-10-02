شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة توافق على إضافة بند جديد على المادة 70 لقانون تنظيم الصحافة والإعلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بإضافة بند جديد على المادة 70 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الصادر بالقانون رقم 180 لسنة 2018. ورد مشروع القانون في مادة واحدة بخلاف مادة النشر، بإضافة بند جديد برقم 25 للمادة 70 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الصادر بالقانون رقم 180 لسنة 2018، وجاء نص البند كالتالى "إقتراح مساهمة وسائل الإعلام فى الحملات الإعلامية التى تستهدف تحقيق مصلحة عامة". Advertisements

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