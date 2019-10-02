شكرا لقرائتكم خبر عن "دينية البرلمان": تجديد الخطاب الدينى ومواجهة الفكر المتطرف على رأس أولوياتنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور أسامة العبد، رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، إن متابعة قضية تجديد وتطوير الخطاب الدينى على رأس أولويات اللجنة فى دور الانعقاد الخامس والأخير للمجلس.

جاء ذلك عقب فوزه برئاسة لجنة الشئون الدينية والأوقاف بالتزكية، فى انتخابات هيئة مكتب اللجنة، التى أجريت اليوم الأربعاء.

وأضاف "العبد"، لـ"الخليج 365"، أن اللجنة تهتم بكافة القضايا الدينية وما يهم المواطن المصرى، وعلى رأس اهتماماتها مواجهة الأفكار المتطرفة والمتشددة، وضرورة التصدى للفتاوى الشاذة والمتطرفة، حفاظا على أمن وسلامة المجتمع، وحماية المواطن من هذا الفكر المتطرف الذى تتبناه الجماعات والتنظيمات الإرهابية، لافتا إلى أن اللجنة تتابع ما تتخذه المؤسسات الدينية من إجراءات فى هذا الشأن.

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وأشار "العبد"، إلى أن اللجنة تستهدف حسم مشروعات قوانين تنظيم الفتاوى، وتنظيم دار الإفتاء المصرية، والظهور الإعلامي لرجال الدين، والتى انتهت اللجنة من مناقشتهم ويتبقى عرضهم على الجلسة العامة، بالإضافة إلى مواصلة مناقشة مشروع قانون إعادة تنظيم دار الإفتاء المصرية.

جدير بالذكر أن انتخابات هيئة مكتب لجنة الشئون الدينية والأوقاف، أسفرت عن فوز الدكتور أسامة العبد رئيسا للجنة، والنائبين أسامة الأزهرى وشكرى الجندى، وكيلين، والنائب عمر حمروش أمين سر.