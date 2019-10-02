شكرا لقرائتكم خبر عن القصبى رئيسا للجنة التضامن بالبرلمان.. ورشا وأبو حامد وكيلين بالتزكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أسفرت انتخابات هيئة مكتب لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، عن بقاء تشكيل الهيئة كما هى بالتزكية، حيث فاز برئاسة اللجنة النائب عبد الهادى القصبى، والنائبين رشا رمضان ومحمد أبو حامد بمقعد الوكيلين، وسامر التلاوى بمقعد أمين السر .

يذكر أن انتخابات هيئات مكاتب لجان مجلس النواب الـ25، يتم اجرائها مع كل دور انعقاد جديد، في ضوء المحددات القانونية باللائحة الداخلية لمجلس النواب، حيث تنص المادة (42) على أن تنتخب كل لجنة فى أقرب وقت ممكن فى بداية كل دور انعقاد عادى من بين أعضائها رئيساً ووكيلين وأمينا للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها.

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وحسب المادة، تقدم الترشيحات كتابةً إلى رئيس المجلس خلال الفترة التى يحددها مكتب المجلس، ويعلن الرئيس هذه الترشيحات لأعضاء المجلس، وتجرى الانتخابات بين المرشحين بطريق الاقتراع السرى تحت إشراف لجنة يشكلها مكتب المجلس من بين أعضاء اللجان غير المتقدمين للترشيح لمناصب مكاتب اللجان. وإذا لم يتقدم للترشيح أحد غير العدد المطلوب أُعلِن انتخابُ المرشحين بالتزكية.