أحمد سمير يتفوق على الجوهرى ويفوز برئاسة "اقتصادية البرلمان".. والوكيلين وأمين السر بالتزكية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح المهندس أحمد سمير فى حسم انتخابات رئاسة لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب خلال دور الانعقاد الخامس بعد تفوقه على منافسه النائب عمرو الجوهرى بفارق 18 صوتا، حيث حصل سمير على 23 صوت مقابل 5 أصوات للنائب عمرو الجوهرى. فيما فاز كلا من النائبى أشرف العربى ومحمد على عبد الحميد، بمنصبى وكيلى اللجنة، وحصل النائب فخرى طايل على منصب أمين سر اللجنة، بالتزكية، وهو نفس تشكيل مكتب اللجنة الذى كانت عليه بدور الانعقاد الماضى. وكانت الدكتورة بسنت فهمى، عضو اللجنة، قد طالبت بمنح فرصة للأعضاء المرشحين على مقعد الرئيس لعرض رؤيتهم واستراتيجيتهم لإدارة اللجنة خلال دور الانعقاد فى ضوء الظروف المحلية والإقليمية والدولية المحيطة، وهو ما رفضه أغلبية أعضاء اللجنة فى تصويت تم إجراءه على مقترحها ووافق عليه النواب عمرو الجوهرى وثريا الشيخ ومدحت الشريف. Advertisements

وتُجرى انتخابات هيئات مكاتب لجان مجلس النواب الـ25 ، مع كل دور انعقاد جديد، في ضوء المحددات القانونية باللائحة الداخلية لمجلس النواب، حيث تنص المادة (42) على أن تنتخب كل لجنة فى أقرب وقت ممكن فى بداية كل دور انعقاد عادى من بين أعضائها رئيساً ووكيلين وأمينا للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها. وحسب المادة، تقدم الترشيحات كتابةً إلى رئيس المجلس خلال الفترة التى يحددها مكتب المجلس، ويعلن الرئيس هذه الترشيحات لأعضاء المجلس، وتجرى الانتخابات بين المرشحين بطريق الاقتراع السرى تحت إشراف لجنة يشكلها مكتب المجلس من بين أعضاء اللجان غير المتقدمين للترشيح لمناصب مكاتب اللجان. وإذا لم يتقدم للترشيح أحد غير العدد المطلوب أُعلِن انتخابُ المرشحين بالتزكية. ووفقا للمادة، يعلن رئيس المجلس نتيجة انتخابات مكاتب اللجان، ويبلغها إلى الوزراء الذين تدخل أعمال وزاراتهم فى اختصاصات اللجنة.

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