شكرا لقرائتكم خبر عن محمد كمال مرعى رئيسا لـ "مشروعات البرلمان"..و"المرشدى" و"أبو السعد" وكيلان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاز النائب محمد كمال مرعى برئاسة لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بالبرلمان، بدور الانعقاد الخامس بالتزكية، فيما فاز كل من هالة أبو السعد ومحمد المرشدى بمنصب وكيلى اللجنة، والنائب محمد عبد المنعم بأمانة سر اللجنة.

وشهدت الانتخابات على رئاسة اللجنة، إعلان النائب أسامة شرشر، انسحابه من الترشح على رئاسة اللجنة وامتناعه عن التصويت بعد تقدم أوراقه ترشحه إعتراضا على أداء اللجنة طوال السنوات الماضية وعدم قدرتها على القيام بدورها في ملف الإعلام والثقافة والآثار على حد قوله.

فيما انضم له النواب يوسف القعيد وجليلة عثمان ومرتضي العربي وجلال عوارة، فيما اعتبر بعض النواب الحاضرين ما فعله "شرشر" نوع من الشو الإعلامى، وأنه لم يسحب ورقة ترشحه، ما يجعله وفقاً للقانون متغيباً عن التصويت.

وكان الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، دعا الأعضاء لانتخابات اللجان النوعية، علي مستوي الـ25 ، وذلك بعد اعتماد الكشوف النهائية للجان.

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جاء ذلك بجلسة البرلمان الأربعاء، حيث تجرى انتخابات هيئات مكاتب اللجان فى مقر اجتماع كل لجنة ويرأس اجتماع اللجنة أكبر أعضائها الحاضرين سنا ويتولى أمانة السن أصغرهم من غير المتقدمين للترشح لأى منصب من مناصب هيئات مكاتب اللجان ويشرفان أيضا على عملية الانتخاب.

ومن المقرر، اعلان النتيجة النهائية لانتخابات مكاتب اللجان، بالجلسة العامة الساعة الرابعة مساء اليوم الاربعاء.