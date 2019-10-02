شكرا لقرائتكم خبر عن هشام الحصرى رئيسا للجنة الزراعة بالبرلمان ومجدى ملك وأيمن معاذ وكيلين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاز النائب هشام الحصرى، برئاسة لجنة الزراعة بالبرلمان، والنائبان مجدى ملك وأيمن معاذ بمنصب وكيلى اللجنة، والنائب عثمان المنتصر بالتزكية، بعد أن استمر النائب هشام الشعينى رئيسا للجنة لمدة 4 أدوار انعقاد سابقة.

وكان الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، دعا الأعضاء لانتخابات اللجان النوعية، على مستوى الـ25، وذلك بعد اعتماد الكشوف النهائية للجان.

جاء ذلك بجلسة البرلمان الأربعاء، حيث تجرى انتخابات هيئات مكاتب اللجان فى مقر اجتماع كل لجنة ويرأس اجتماع اللجنة أكبر أعضائها الحاضرين سنا ويتولى أمانة السن أصغرهم من غير المتقدمين للترشح لأى منصب من مناصب هيئات مكاتب اللجان، ويشرفان أيضا على عملية الانتخاب.

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ومن المقرر، إعلان النتيجة النهائية لانتخابات مكاتب اللجان، بالجلسة العامة الساعة الرابعة مساء اليوم الأربعاء.