"الخليج 365" على متن أول رحلات طائرة "الإمارات" العملاقة من دبي للقاهرة (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - رسالة دبي: عبدالقادر رمضان:

استقبلت صالة 2 بمطار القاهرة الدولي، صباح اليوم الأربعاء، أول رحلة لطائرة شركة طيران الإمارات، العملاقة ذات الطابقين، من طراز "إيرباص "A380، لتكون أول شركة مشغلة لهذا الطراز في رحلات منتظمة للقاهرة.

ولقيت الطائرة لدى هبوطها استقبالًا احتفاليا برشاشات المياه، وقادها القبطان المصري هشام عساوي ومساعده الضابط أول الإماراتي عبد الله اليماحي.

وتصل القدرة الاستيعابية للطائرة إلى نحو 516 مقعدا، موزعة إلى 426 مقعدًا في الدرجة السياحية، و76 مقعدًا يتحول إلى سرير مستو في درجة رجال الأعمال، و14 جناحاً خاصاً في الدرجة الأولى.

ومن بين الخدمات عالية المستوى والتي تتميز بها الطائرة إتاحة "الشاور سبا" لركاب الدرجة الأولى، وكذلك "الصالون الجوي" مع مسافري درجة رجال الأعمال والتي تتوافر فيه بالمرطبات والمأكولات الخفيفة طوال مدة السفر.

كما توفر الطائرة للمسافرين في جميع الدرجات، الإنترنت اللاسلكي مجاناً، ونظام طيران الإمارات للمعلومات والاتصالات والترفيه الجوي ice، والذي يوفر أكثر من 4500 قناة ترفيهية تعرض تشكيلة واسعة من الأفلام والمسلسلات التلفزيونية والموسيقى والكتب المسموعة والبودكاست.

وتتيح طيران الإمارات للمسافرين في الدرجتين الأولى ورجال الأعمال، ولأعضاء الفئتين البلاتينية والذهبية في برنامج سكاي واردز، الاستفادة بصالتها الخاصة في مطار القاهرة الدولي، التي افتتحت في عام 2018.

وتشمل أشهر الوجهات التي يسافر إليها المصريون ضمن شبكة خطوط طيران الإمارات مدناً في آسيا والأميركتين وأستراليا، مثل بكين وشنغهاي وهونج كونج وبانكوك، وسيدني ونيودلهي ومومباي، ونيويورك وواشنطن العاصمة، بحسب بيانات شركة طيران الإمارات.

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وكانت القاهرة من أوائل المحطات التي بدأت فيها طيران الإمارات خدمتها، حيث بدأت تشغيل رحلاتها إليها في أبريل 1986، ونقلت على هذا الخط منذ ذلك الحين أكثر من 7.3 ملايين راكب.

وتقول الشركة إن نشاطها في القاهرة شهد نموًا مضطردًا لمواكبة طلب العملاء، حيث تشغل طيران الإمارات حالياً 21 رحلة أسبوعياً بين دبي والقاهرة.

وكانت طيران الإمارات أعلنت في وقت سابق من هذا العام أنها ستزيد عدد الرحلات الجوية بإضافة 4 رحلات في الأسبوع اعتباراً من 28 أكتوبر 2019، ليصل إجمالي رحلات طيران الإمارات التي تخدم القاهرة إلى 25 رحلة في الأسبوع.

ويعمل أكثر من 2000 مواطن مصري في مجموعة متنوعة من الأدوار ضمن مجموعة الإمارات، بمن فيهم ما يزيد على ألف من أفراد أطقم الخدمات الجوية.

ومنذ انضمامها إلى الأسطول في عام 2008، أصبحت إيرباص الإمارات A380 الطائرة الأشهر والأكثر إثارة للإعجاب في العالم، وسافر على متنها أكثر من 115 مليون راكب.

ويضم أسطول طيران الإمارات حالياً 112 طائرة A380 وسوف تتسلم 11 طائرة أخرى من هذه الطراز، منها 6 خلال السنة الجارية.

ووصل على متن طائرة الإمارات A380 في رحلتها الأولى للقاهرة اليوم، وفدا من دبي ضم عادل الرضا، الرئيس التنفيذي للعمليات في طيران الإمارات، وكان في استقبالهم اللواء طيار أحمد ماهر جنينة رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحات الجوية وأحمد فوزي رئيس مجلس إداره هيئه ميناء القاهره الجوي ووفدا من المسؤولين الرسميين.

وقال عادل الرضا: "خططنا لهذا اليوم التاريخي منذ وقت طويل، وجاء تشغيل الإيرباص A380 إلى القاهرة نتاج الكثير من العمل والتحضير. ولا شك في أن ذلك يشكل علامة فارقة في سجل عملياتنا إلى مصر، التي بدأت منذ زمن طويل. ونأمل أن نؤدي دوراً فعالاً في من خلال دعم التجارة والسياحة وتحفيز اتصالها بباقي دول العالم. ونحن نتطلع إلى تشغيل الطائرة بانتظام من وإلى القاهرة".