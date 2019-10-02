على عمق 42 مترًا.. 12 معلومة عن أنفاق 3 يوليو ببورسعيد- صور وفيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد سامي:

تصوير- نادر نبيل:

انتهت شركتا المقاولون العرب وأوراسكوم للإنشاءات تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، من إنشاء أنفاق 3 يوليو ببورسعيد، لربط منطقة جنوب بورسعيد بسيناء، بعد عمل متواصل على مدار 4 سنوات.

واستطاع 6000 عامل ومهندس مصري إنهاء عملية الإنشاء؛ تمهيدا لافتتاح الأنفاق بالتزامن مع احتفالات أكتوبر.

ويقدم الخليج 365، أبرز المعلومات عن أنفاق 3 يوليو:نفذها 6 آلاف عامل ومهندس مصري تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة

تمر أسفل قناة السويس عند العلامة الكيلو ١٩.١٥٠ وعلى عمق 42 مترا.

المرور داخل الأنفاق يستغرق من ٥ إلى ٧ دقائق للسيارات بسرعة ٤٠ كم/ ساعة.

طولها 3950 مترًا لكل نفق مربوطة بمجموعة من الممرات العرضية للطوارئ.

النفق الواحد يستوعب ٢٠٠٠ سيارة في الساعة، بمعدل ٤٠ ألف سيارة في اليوم الواحد.

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القطر الداخلي للنفق 11.4 متر والخارجي 12.6 م.

ارتفاع النفق 5.5 متر يضم حارتين بعرض 3٫6 متر لكل واحدة.

تغذية النفق عبر 4 مصادر للكهرباء "انقطاع التيار مستحيلة".

60 كاميرا مراقبة بكل نفق ونظام اتصال طوارئ كل 250 مترًا.

12 سلم طوارئ وكل نفقين مربوطان بممرات عرضية كل 1000 متر.

تم تركيب طفايات الحريق وأجهزة الكشف والمراقبة وتنفيذ التشطيبات.

كل نفق به ٢٥ ألف قطعة خرسانية مكونة للدوائر ومصممة بمصنع الحلقات الخرسانية.