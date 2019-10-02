العاصفة هيكا سبب تعليق الدراسة في جازان وصبيا

أعلنت إمارة جازان بالسعودية أنه سيتم تعليق الدراسة بمدارس جازان وصبيا نظرًا لسوء الحالة الجوية بسبب استمرار هبوب العاصفة الاستوائية هيكا والسيول التي نتجت عنها.

وقالت إمارة جازان عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر":"بناء على التقارير الخاصة بالحالة الجوية التي تشهدها منطقة جازان وحرصًا على سلامة الجميع وبالتنسيق مع تعليم جازان وصبيا فقد وجّه سمو أمير منطقة جازان بالنيابة بإكمال اللازم حيال تعليق الدراسة اليوم الأربعاء بمدارس تعليم جازان وصبيا".



فيما أوضحت الصحف السعودية أن الأمطار ظلت تهطل بغزارة لمدة ساعتين متواصلتين، وسالت أودية الدرب شمال جازان وتسببت في قطع الطرق واحتجازات مؤقتة للسكان بعض القرى حفاظًا على سلامتهم، كما أدت لارتفاع منسوب المياه في الشوارع، وانقطاع بالكهرباء استمر لساعات طويلة، وظلت البلديات والكهرباء والدفاع المدني والمرور في حالة

استنفار تام .وتداولت أخبار مؤخرًا بعدم اشتمال المعلمين والمعلمات والإداريين من الرجال والسيدات في تعليق الدراسة، لترد إدارة تعليم جازان بأن تعليق الدراسة يشمل الجميع.



فيما قال الدكتور إبراهيم هادي النعمي مدير التعليم بجازان، أن أمير منطقة جازان بالنيابة وبناءً على تقارير الحالة الجوية فقد وجّه بتعليق الدراسة اليوم الأربعاء، حرصًا على سلامة المواطنين وذلك بالتنسيق مع تعليم جازان وصبيا.

ويذكر أن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، توقعت أن الأمطار الرعدية سوف تستمر على 6 مناطق بـالسعودية، مضيفة أن الأمطار ستكون من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بتدني الرؤية الأفقية على: نجران، وجازان، وعسير والباحة، ومكة المكرّمة الأجزاء الساحلية"، والمدينة المنوّرة "الأجزاء الساحلية".

وعلق عددٌ كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي من طلاب الجامعات على تعليق الدراسة بمدارس جازان وصبيا، متسائلين هل الجامعة تشمل التعليق أم أنهم في دوام كامل عكس المدارس.



ومن بين التعليقات:"إحنا حقين الجامعات بعضنا يجي لها من مكان بعيد ومانرجع منها إلا العصر مع بداية الأمطار والسيول وم تعلقون لنا! وحقين المدارس يرجعون من١٢ وعلقتوا لهم ياخي شوية رحمة وعطونا إجازة مو طبيعي نداوم وإحنا خايفين مدري نرجع ل أهالينا سالمين ولا لأ"، وآخر :"وثاني شي من زين الجامعة حقنا اخس جامعة لو يوشل يجينا التماس فما بالك أمس الدنيا..لو سمحتم علقونا بين إحنا تعبنا وإحنا برضو لازم تخافون علينا إحنا عيالكم".

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ليرد أحد المتابعين موضح تعليق الدراسة قائلًا:"التغريدة واضحة، قال فيها تعليق الدراسة في مدارس تعليم جازان وصبيا، وهذا يعني تعليق الدراسة في كل مدن ومحافظات وقرى المنطقة من الجبل للبحر .. يشمل هذا الكلام الجامعة والكليات والمدارس والمعاهد العلمية والمعاهد الصناعية والمعاهد الأهلية، وأي مؤسسة تعليمية تمارس نشاط تعليمي لطلاب".