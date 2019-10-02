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الإفراج عن الأردنيين المحتجزين في ليبيا

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أعلنت وزارة الخارجية وشئون المغتربين الأردنية اليوم الأربعاء أنه تم الإفراج عن المواطنين الأردنيين اللذين كانا محتجزين في ليبيا منذ أكثر من شهر.
 قال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير سفيان القضاة : إنه وبعد متابعة واتصالات حثيثة من قبل وزارة الخارجية والأجهزة الأمنية المختصة في الأردن

مع السلطات الليبيبة تم الإفراج عن المواطنين الأردنيين علاء جمال محمود أبو رجيع وشقيقه مروان جمال محمود أبو رجيع وتم تأمين عودتهما سالمين إلى المملكة..حسبما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم.
 
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