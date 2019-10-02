لافروف: مناورات روسية صينية إيرانية مشتركة في المحيط الهندي لمكافحة الإرهاب

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن بلاده والصين وإيران تستعد لتنفيذ مناورات مشتركة في المحيط الهندي، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وقال لافروف - خلال الجلسة الـ16 لنادي "فالداي" الدولي للحوار في سوتشي، اليوم /الأربعاء/ - "نتعاون مع جمهورية الصين الشعبية وإيران في التحضير لمناورات بحرية مشتركة بهدف التدريب على مكافحة العناصر الإرهابية والقراصنة في هذا القسم من المحيط الهندي".

وأعلنت إيران - في وقت سابق - أن مناورات بحرية مشتركة مع روسيا والصين ستجري في شمال المحيط الهندي وخليج عمان.

الـ16 لنادي "فالداي" الدولي للحوار في سوتشي، اليوم /الأربعاء/ - "نتعاون مع جمهورية الصين الشعبية وإيران في التحضير لمناورات بحرية مشتركة بهدف التدريب على مكافحة العناصر الإرهابية والقراصنة في هذا القسم من المحيط الهندي".وأعلنت إيران - في وقت سابق - أن مناورات بحرية مشتركة مع روسيا والصين ستجري في شمال المحيط الهندي وخليج عمان.

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