قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، إن بلاده تدين الهجوم على المنشآت النفطية التابعة لشركة "أرامكو" السعودية، معربا عن رفضه توجيه التهم إلى إيران دون وجود أدلة .
وأفاد بوتين على هامش منتدى أسبوع الطاقة الروسي - حسبما نقلت قناة
وأضاف أن " واشنطن لم تقدم أي دليل على أن إيران هي المسؤولة عن الهجوم الذي استهدف الشركة السعودية الشهر المنصرم".
ومن ناحية أخري، كشف بوتين عن أهداف طموحة لبلاده في مجال الطاقة، ولاسيما في مجال صناعة الغاز المسال ..قائلا إن " روسيا تسعى لزيادة إنتاجها من الغاز الطبيعي المسال ليصل بحلول عام 2035 إلى مستوى (120 – 140) مليون طن سنويا".
كانت هذه تفاصيل خبر بوتين: ندين الهجوم على "أرامكو".. لكننا ضد توجيه التهم لإيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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