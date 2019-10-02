بوتين: ندين الهجوم على "أرامكو".. لكننا ضد توجيه التهم لإيران

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، إن بلاده تدين الهجوم على المنشآت النفطية التابعة لشركة "أرامكو" السعودية، معربا عن رفضه توجيه التهم إلى إيران دون وجود أدلة .

وأفاد بوتين على هامش منتدى أسبوع الطاقة الروسي - حسبما نقلت قناة

(روسيا اليوم) الإخبارية - بأن روحاني نفى مسؤولية بلاده عن الهجوم، مضيفا أن "الحوار بين الرئيسين الإيراني والأمريكي أفضل من المواجهة ".وأضاف أن " واشنطن لم تقدم أي دليل على أن إيران هي المسؤولة عن الهجوم الذي استهدف الشركة السعودية الشهر المنصرم".ومن ناحية أخري، كشف بوتين عن أهداف طموحة لبلاده في مجال الطاقة، ولاسيما في مجال صناعة الغاز المسال ..قائلا إن " روسيا تسعى لزيادة إنتاجها من الغاز الطبيعي المسال ليصل بحلول عام 2035 إلى مستوى (120 – 140) مليون طن سنويا".