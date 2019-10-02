بومبيو: كنت حاضراً في الاتصال بين ترامب وزيلينسكي

أكد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، اليوم الأربعاء، أنه شارك في الاتصال الهاتفي الذي دار بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

يأتي ذلك بينما أفادت تقارير إعلامية أميركية بأن اثنين من مسؤولي وزارة الخارجية الأميركية، قد وافقا على الإدلاء بشهادتيهما هذا الأسبوع والأسبوع القادم أمام مجلس النواب في إطار التحقيق الذي يجريه المجلس بهدف الإعداد لاتهام الرئيس ترامب بالتقصير على خلفية الاتصال.

وقال بومبيو اليوم خلال زيارة رسمية لإيطاليا: "لقد كنت مشاركاً في الاتصال الهاتفي".

وقال نواب البرلمان إن هذا سوف يجعل الوزير شاهداً في تحقيقاتهم.

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ويرفض بومبيو حتى الآن تأكيد ما إذا كان سوف يستجيب لطلب النواب للإدلاء بشهادته.

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وتتمحور تلك الإجراءات حول اتهامات بشأن مكالمة مثيرة للجدل بين ترامب وزيلينسكي نهاية يوليو الماضي، ويتردد أن الرئيس الأميركي حث خلالها نظيره الأوكراني على إجراء تحقيقات يمكن أن تلحق ضرراً بمنافسه السياسي جو بايدن.

ويحتل بايدن مركزاً متقدماً في السباق الديمقراطي للترشح للرئاسة في انتخابات عام 2020 ونفى ترامب جميع هذه الاتهامات.