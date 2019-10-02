الدور الثاني من انتخابات الرئاسة في تونس يجري 13 أكتوبر

أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، اليوم الأربعاء، أن تاريخ إجراء الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية سيكون في 13 أكتوبر الجاري على أن تنطلق الحملة غدا الخميس.

وقال رئيس الهيئة نبيل بفون، في مؤتمر صحافي "يوم الأحد 13 أكتوبر سيكون موعداً لإجراء الدورة الرئاسية الثانية وتنطلق الحملة بداية من يوم غد الخميس".

ويتنافس في الدورة الثانية المرشح المستقل وأستاذ القانون الدستوري قيس سعيّد ورجل الأعمال نبيل القروي الموقوف بتهمة غسل أموال وتهرب ضريبي.

وأكد بفون أن الهيئة "بذلت كل ما لديها لضمان مبدأ تكافؤ الفرص (بين المترشحين)... وقد راسلنا وزارة العدل ووكيل الجمهورية والقاضي المتعهد بالملف من أجل تمكين القروي من تقديم تصريحات إعلامية وطالبنا بإطلاق سراحه".

وتابع بفون "ليتحمل الجميع مسؤولياته".

رفضت محكمة الاستئناف، أمس الثلاثاء، طلب الإفراج عن القروي ما يعزز المخاوف إزاء مسار الانتخابات في البلاد.

يتهم القضاء القروي في قضايا تبييض أموال والتهرب الضريبي وقد تم توقيفه في 23 أغسطس الفائت.

رفض القضاء كل المطالب السابقة بالإفراج عن القروي.

وطالب حزب القروي "قلب تونس" بتعليق موعد الدورة الثانية، لكن بفون شدد على أن "الهيئة لا تقدم ولا تؤخر" في إشارة إلى احترام موعد 90 يوماً التي أقرها الدستور.

حل القروي في 15 سبتمبر ثانياً في الدور الأول من انتخابات الرئاسة بحصوله على 15,6% من الأصوات. وهو ملاحق منذ 2017 بتهمة غسل الأموال والتهرب الضريبي.

وتصدر أستاذ القانون الدستوري قيس سعيّد نتائج الدورة الأولى وحاز 18,4% من الأصوات.