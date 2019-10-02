إضراب نقابي يهدد الحكومة اليونانية الجديدة

شلّ إضراب جديد لمدة 24 ساعة اليونان، اليوم الأربعاء، تلبية لدعوة من نقابات القطاع الخاص والنقل تنديداً بمشروع قانون «رفع القيود التنظيمية عن سوق العمل».

وهذا ثاني إضراب خلال أسبوع ضد الحكومة اليمينية برئاسة كيرياكوس ميتسوتاكيس، الذي تولى منصبه في يوليو، خلفاً لحكومة أليكسيس تسيبراس اليسارية التي حكمت أربع سنوات.

وتعهدت الحكومة اليمينية بـ«حقبة جديدة» للاستثمارات في اليونان، وبنمو أعلى من 2% في السنوات المقبلة.

وكانت القوارب راسية اليوم ولا حركة متوقعة بين اليونان القارية وجزر بحر إيجه (شرق) وجزر البحر الإيوني (غرب) بسبب إضراب العمال، تنفيذاً لدعوة نقابتهم النافذة «اتحاد البحارة الهيليني» (بي أن أو).

وكان هناك ازدحام كبير في العاصمة أثينا اثر إضراب العاملين في المترو.

وتوقف عن العمل في وقت مبكر العاملون في الباصات والترامواي، فيما طالبت النقابات بـ«توقيع إعلانات مشتركة» في ما بينها.

وانضم «اتحاد نقابات الصحافيين» (بوزي) أيضاً للحراك، ولن تصدر نتيجة لذلك أي نشرة أخبار خلال 24 ساعة.

وانضمت المصارف أيضاً للإضراب، فقد أغلقت أبوابها اليوم، بالإضافة إلى سكك الحديد. ولن تعود السكك التي تربط بين العاصمة ومطار إلفثيريوس فينيزيلوس الدولي للعمل قبل الساعة 3,00 ت غ الخميس.

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ودعا اتحاد نقابات العاملين في القطاع الخاص (جي سي)، وهي أكبر نقابة مركزية في البلاد، إلى تظاهرات في وسط المدينة عند الظهر للتنديد بـ«إلغاء العقود الجماعية» و«التحكم بالنقابات».

وينص مشروع القانون على وجوب موافقة أكثر من 50% من أعضاء اللجنة العامة في نقابة ما كحدّ أدنى لإطلاق إضراب.

وتندد النقابات أيضاً بقانون جديد صوت عليه البرلمان بالغالبية في أغسطس، في ظلّ العطلة الصيفية، ينص على «تسهيل الصرف من العمل» في القطاع الخاص.

ودعا اتحاد نقابات العاملين في القطاع العام (آدي دي)، للتوقف عن العمل ظهر الأربعاء، وذلك بعدما نفذ إضراباً الثلاثاء الماضي شلّ عمل المستشفيات والمدارس والمحاكم، وحشد أكثر من 7 آلاف شخص خلال تظاهرات.