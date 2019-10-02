رئيس وزراء أستراليا يقلل من أهمية الاتصال مع ترامب

قلل رئيس الوزراء الأسترالي، اليوم الأربعاء، من أهمية مكالمة هاتفية مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب ووصفها بـ"المقتضبة والعادية"، وذلك مع تصاعد المخاوف في أستراليا من احتمال أن يكون رئيس الوزراء قد حاول مساعدة ترامب في تشويه سمعة خصوم سياسيين.

وقال سكوت موريسون، إن ترامب طلب منه فقط أن يقيم "نقطة اتصال" داخل الحكومة الأسترالية من أجل تحقيق يأمل الرئيس الأميركي منه أن يكذب تقارير بأن روسيا ساعدت حملته الانتخابية عام 2016.

وقال موريسون إنه كان من دواعي "سروره" أن يلبي طلب ترامب على أساس أن سفير بلاده إلى الولايات المتحدة جو هوكي، سبق أن قدم مساعدة أستراليا في التحقيق في مايو.

وقال موريسون لشبكة "كانت محادثة مقتضبة وعادية إلى حد ما".

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وأضاف "كنا قد ذكرنا بأننا مستعدون للمساعدة والتعاون في ذلك التحقيق، وهو ليس أمراً غير معتاد. الولايات المتحدة حليف مهم لنا، في الواقع أكثرهم أهمية، ونحن معتادون على تشارك الكثير من المعلومات".

وأضاف "أستراليا لن تفعل نقيض مصالحنا القومية. ولو قررنا عدم التعاون لكان ذلك بصراحة أكثر ما يثير الدهشة".

وطالما تمتعت العلاقات الوثيقة مع الولايات المتحدة بدعم قوي من الحزبين في أستراليا، لكن ذلك الإجماع تعرض لاختبار منذ تولي ترامب الحكم، وسط تكشف معلومات بشأن المحادثة الهاتفية الأخيرة ما أثار مخاوف من أن أستراليا قد تكون اختارت مساعدة ترامب في تشويه سمعة خصومه السياسيين في الداخل.

وفي وقت سابق الأربعاء طالب زعيم المعارضة أنطوني ألبانيز بنشر المعلومات التي سلّمتها كانبيرا إلى واشنطن في هذا الصدد.