ترامب يصف دعوات عزله بـ"الانقلاب"

وصف الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، الدعوات المطالبة بعزله بأنها "انقلاب".

وقال ترامب في تغريدة عبر حسابه على "تويتر" إنه "خلص إلى نتيجة مفادها أن ما يحدث ليس عزلاً وإنما انقلاب يهدف إلى سلب قوة الشعب وتصويته وحريته والتعديل الثاني والدين والجيش والجدار الحدودي وحقوقه".

كان الديموقراطيون في مجلس النواب أعلنوا الأسبوع الماضي عن التحضير لإجراءات عزل ترامب من منصبه.

وتتمحور تلك الإجراءات حول اتهامات بشأن مكالمة مثيرة للجدل بين ترامب والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي نهاية يوليو الماضي, يتردد أنه حث فيها الرئيس الأميركي نظيره الأوكراني على إجراء تحقيقات يمكن أن تلحق ضرراً بمنافسه السياسي جو بايدن.

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ويحتل بايدن مركزاً متقدماً في السباق الديموقراطي للترشح للرئاسة في انتخابات عام 2020.

ونفى ترامب جميع هذه الاتهامات.