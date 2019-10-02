ترامب يتحدث عن تعرضه لعملية انقلاب

صعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، من انتقاده لطلب المساءلة بهدف عزله عن السلطة، مدعيا أن العملية تشبه “الانقلاب”.



جاء ذلك في تغريدة نشرها ترامب على حسابه الشخصي بموقع "تويتر" قال فيها ” أتعلم المزيد كل يوم، وقد توصلت إلى استنتاج مفاده أن ما يحدث ليس محاولة للعزل، وإنما عملية انقلاب”.



وذكر أن التحقيق في إساءة استخدامه للسلطة ” يهدف إلى الاستيلاء على سلطة الشعب، وصوتهم، وحرياتهم، والتعديل الثاني من الدستور، والدين، وجيشهم، والجدار الحدودي، والحقوق التي وهبها الله لمواطني الولايات المتحدة”.



وفي 24 سبتمبر/ أيلول المنقضي، أطلقت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي تحقيقا لدراسة إمكانية عزل ترامب بسبب الشبهات بأنه طلب من نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي خلال محادثة هاتفية بينهما جرت في الـ 25من يوليو/ تموز الماضي، المساعدة في جمع معلومات ضد جو بايدن المرشح المحتمل عن الحزب الديمقراطي للرئاسة الأمريكية في انتخابات 2020، مقابل توريد أسلحة لكييف.



واضطر البيت الأبيض لنشر نص المكالمة المذكورة، ما دفع خصوم ترامب للذهاب إلى أبعد من ذلك والمطالبة برفع السرية عن مكالماته مع كل من الرئيس الروسي وولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

المصدر: الأناضول

