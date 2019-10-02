كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أوروبا تشيد بالصفقة الأوكرانية.. والمعارضة تصفها بالخيانة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رحبت روسيا والقوى الاوروبية التي تحرص على انهاء صراع عسكري طويل في شرق اوكرانيا اليوم الاربعاء بالاتفاق الجديد بين أوكرانيا والانفصاليين الذين تدعمهم روسيا لكن كثيرين في اوكرانيا رفضوا ذلك باعتباره استسلاما لروسيا.

في الاتفاق الذي تم توقيعه يوم الثلاثاء مع الانفصاليين، تعهدت أوكرانيا وروسيا والوسطاء الأوروبيين بإجراء انتخابات محلية في شرق أوكرانيا الذي يسيطر عليه المتمردون، حيث أدى صراع دام خمسة أعوام بين الانفصاليين والقوات الأوكرانية إلى مقتل أكثر من 13000 شخص.

وأشاد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بالصفقة باعتبارها خطوة رئيسية نحو حل النزاع، واعتبر التعهد الانتخابي العقبة الأخيرة قبل قمة منتظرة كثيرًا بين زيلينسكي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين وزعماء فرنسا وألمانيا الذين ساعدوا توسط في محادثات السلام. وكانت روسيا قد رفضت في السابق الجلوس مع زيلينسكي قبل أن يوافق على خطة الانتخابات المحلية في شرق أوكرانيا التي مزقتها الحرب.

لكن أثار ساسة أوكرانيين آخرين قلقهم بشأن ذلك، قائلين إنه يفتح الباب لتعزيز الوجود الروسي في المنطقة.

وقال الرئيس الاوكراني السابق بترو بوروشينكو للصحفيين في البرلمان اليوم الاربعاء "هذا استسلام لروسيا."

و اضاف بوروشينكو إن الصفقة في مصلحة روسيا لأن أوكرانيا ملتزمة بإجراء الانتخابات المحلية لكنها لم تتلق أي ضمانات باستعادتها السيطرة على كامل حدودها مع روسيا.

وقال النائب أندريه باروبي، رئيس البرلمان السابق، إنه سيسعي لعقد جلسات استماع في اتفاق السلام، متهمًا إدارة زيلينسكي الجديدة بتهميش المجتمع من صنع القرار في هذا التطور الحاسم للأمة.

حصل حزب زيلينسكي على أغلبية في البرلمان بعد هزيمة مدوية لبوروشينكو وحلفاء باروبي في انتخابات مبكرة هذا الصيف.

احتج بضع مئات من الأشخاص، معظمهم من القوميين، على الصفقة خارج الإدارة الرئاسية في كييف مساء الثلاثاء وفي ميدان الاستقلال الذي يرمز إلى الاحتجاجات ضد النفوذ الروسي. تجمهر عشرات خارج البرلمان اليوم الأربعاء ومن المخطط التنظيم لاحتجاج آخر في الميدان.

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رحب المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف اليوم الأربعاء باتفاق السلام الأوكراني باعتباره "خطوة إيجابية" لتنفيذ اتفاق السلام لعام 2015 وقال إن موعد قمة الزعماء الأربعة سيعلن قريبًا.

في حين قامت روسيا بتمويل الانفصاليين، وإرسال القوات والمعدات عبر الحدود إلى الانفصاليين، حاول الكرملين التقليل من مشاركته في شرق أوكرانيا في السنوات الأخيرة، وسحب قواته معتمدا في الغالب على قوات الوكيل. حرصًا على جعل أوروبا ترفع بعض العقوبات على الأقل بسبب تورطها في أوكرانيا، وافق بوتين على تبادل كبير للأسرى مع أوكرانيا الشهر الماضي.

فرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على روسيا سلسلة من العقوبات بسبب ضمها لشبه جزيرة القرم في عام 2014 ودعمها للانفصاليين في شرق أوكرانيا، مما أضر بتجارة ثنائية كبيرة بين روسيا وأوروبا.

تعمل الشركات في الاتحاد الأوروبي - في فرنسا وألمانيا على وجه الخصوص - على الضغط علي الاتحاد الأوروبي لتخفيف العقوبات، لكن أصر الزعماء السياسيين الأوروبيين على أنه لا يمكن القيام بذلك إلا إذا كان هناك تقدم في التسوية السلمية لشرق أوكرانيا.

التقى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مع بوتين وزيلينسكي بشكل منفصل هذا الصيف، وشجعهما على إعادة إطلاق محادثات السلام. وفي حين امتدح ماكرون زيلينسكي لتواصله مع السكان في المناطق التي يسيطر عليها المتمردون، أيد ماكرون قرار إعادة روسيا حقوق التصويت في مجلس أوروبا وأشار إلى أنه سيدعم عودة روسيا إلى مجموعة الدول السبع الكبرى في العالم، إذا كان هناك تقدم في التسوية السلمية أوكرانيا.

في برلين، أثنت متحدثة باسم المستشارة أنجيلا ميركل على اتفاق يوم الثلاثاء باعتباره "خطوة مهمة" نحو تسوية سلمية في شرق أوكرانيا.

وقال أولريك ديمر للصحفيين "نرحب بشكل خاص بالتزام الرئيس الأوكراني زيلينسكي الذي اتخذ خطوات بناءة إلى الأمام من أجل التوصل إلى حل سلمي في دونباس."

اتفقت روسيا وأوكرانيا والانفصاليين على وقف إطلاق النار في عام 2015، ووقعوا على اتفاق سلام للانتقال السياسي في الشرق. بيد أن التسوية السلمية لم تنطلق أبدًا لأن الانفصاليين رفضوا السماح للقوات الأوكرانية باستعادة السيطرة على الحدود مع روسيا والسماح للأحزاب الأوكرانية بالترشح في الانتخابات المحلية.

أصر زيلينسكي يوم الثلاثاء على أن الانتخابات المحلية في الشرق لن تجرى إلا بموجب القانون الأوكراني وبعد أن تستعيد أوكرانيا السيطرة على الحدود.