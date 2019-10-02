كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر روحاني يتهم الولايات المتحدة بتسليح الدولار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اتهم الرئيس الإيراني "حسن روحاني" الإدارة الأمريكية باستخدام الدولار كسلاح وطالب المجتمع الدولي بمواجهة "الأحادية الجانب".

وجاءت تصريحات روحاني في خطاب ألقاه في قمة الاتحاد الاقتصادي للمنطقة الأوروبية الآسيوية (EAEU) في العاصمة الأرمنية يريفان.

ويشارك القائد في القمة في وقت تعاني فيه بلاده اقتصاديًا بسبب سياسة الضغط القصوى التي تفرضها إدارة ترامب.

وبعد الهجوم على المنشآت النفطية السعودية، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على البنك المركزي الإيراني.

وقال روحاني وفقًا لوكالة الأنباء الرسمية الإيرانية: "يجب على المجتمع الدولي مواجهة النهج العدائي الأحادي لأميركا من خلال اتخاذ قرار نهائي وإجراءات فعالة".

وحذر روحاني من أن استخدام الدولار "كسلاح سيؤدي إلى (الإرهاب الاقتصادي)، وهو المصطلح الذي استخدمته الحكومة الإيرانية في الأشهر الأخيرة لوصف العقوبات الأمريكية.

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وفي ملاحظة أخرى، قال روحاني أن إيران مستعدة لتقديم تنازلات لتوسيع التجارة مع مجموعة EAEU، التي تضم روسيا وبيلاروسيا وأرمينيا وقيرغيزستان وكازاخستان.

وقبل مغادرته إلى أرمينيا، تعهد روحاني بمناقشة سبل إقامة علاقات اقتصادية وتجارية في محاولة لإنهاء عزلة إيران الناجمة عن العقوبات الاقتصادية الأمريكية التي تتطلع إلى إجبار طهران على قبول صفقة جديدة تشمل الأمن الإقليمي وبرامج الصواريخ البالستية.

وتعهد روحاني بتحقيق تقدم اقتصادي من خلال بناء العلاقات الاقتصادية والمنافسة مع الاقتصاد العالمي.

وقال أن بلاده تتطلع إلى تصدير 502 سلعة إلى دول EAEU الخمس اعتبارًا من نوفمبر.

وتقول الحكومة الإيرانية إنها تريد مواجهة العقوبات الاقتصادية من خلال الاعتماد على صادرات السلع غير النفطية. وترفض إيران أي مفاوضات مباشرة مع الإدارة الأمريكية ما لم ترفع واشنطن أولًا العقوبات الاقتصادية.

ومن ناحية أخرى، تصر إدارة ترامب على سياسة "الضغط الأقصى" لردع سلوك طهران العدواني.

