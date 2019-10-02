كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بدء جلسة الاستماع التمهيدية لمحاكمة نتنياهو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأت جلسة الاستماع التمهيدية التي طال انتظارها لرئيس الوزراء الإسرائيلي "بنيامين نتانياهو" في القدس بتهمة الفساد، حيث تعهد محاموه بإقناع المدعين العامين بإسقاط القضايا المرفوعة ضده.

ويناضل نتنياهو حاليًا لإطالة أمد حكمه المطول من خلال بناء حكومة وحدة مع خصومه الأساسيين، الحزب الأزرق والأبيض الوسطي، الذي يرفض الشراكة معه بسبب الجرائم الخطيرة التي يُشتبه في ارتكابها.

وأوصى المدعي العام الإسرائيلي "أفيشاي ماندلبليت" باتهام نتنياهو بالرشوة والاحتيال وخرق الثقة في ثلاث قضايا منفصلة. نفى نتنياهو ارتكاب أي مخالفات، واصفًا إياهم بأنه جزء من عملية مطاردة ساحرة للإعلام.

وتشمل الادعاءات الموجهة ضده الشكوك بأنه قبل مئات الآلاف من الدولارات من الشمبانيا والسيجار من أصدقاء الملياردير، وعرضت تشريعًا ناقدًا ناشرًا من شأنه أن يضعف منافس ورقته الرئيسي في مقابل علاج أكثر ليونة، ويُزعم أنه استخدم نفوذه لمساعدة قطب اتصالات ثري.

ومنذ فترة طويلة وعد نتنياهو بإلغاء اسمه في الجلسة، ووصل فريق من محاميه إلى وزارة العدل في القدس ليقول إنه يجب إسقاط جميع التهم.

وقال محامي نتنياهو اميت حداد عند الدخول في الجلسة: "سنقدم ليس فقط الادلة التي يدركها الجميع ولكن أيضا الأدلة الجديدة. ونحن متأكدون من أنه بمجرد تقديم نتائجنا لن يكون هناك خيار سوى اغلاق القضية."

وأضاف: "نعتقد ونعلم أنه في نهاية اليوم، يجب إغلاق جميع الحالات الثلاث".

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وكان محام آخر "رام كاسبي" واثقًا من أن ماندلبليت سيتوصل إلى قراره "بطريقة مهنية، متجاهلًا أصوات الخلفية".

وقال: "رئيس الوزراء ليس فوق القانون لكن ليس هو كذلك".

ومن المتوقع أن تمتد الجلسات على مدار أربعة أيام. وقد يستغرق الأمر عدة أسابيع حتى يصدر المدعي العام قراره النهائي.

ومع ذلك، يقول خبراء قانونيون أن احتمال وجود لائحة اتهام مرتفع للغاية بالنظر إلى مجموعة الأدلة التي جمعتها الشرطة على مدار سنوات من التحقيقات وتوافق النيابة على ما يبدو في متابعة المحاكمة.

وعلى الرغم من أن نتنياهو لن يُطلب منه التنحي في حال اتهامه، إلا أنه سيواجه ضغوطًا شديدة للقيام بذلك.

بالفعل، لم يتمكن من حشد الأغلبية المطلوبة من 61 مقعدًا في البرلمان لبناء حكومة ائتلافية ويواجه مقاومة شديدة من أولئك الذين سيحتاجون إلى دعمه.

