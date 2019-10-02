كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الشركات الدولية الكبرى تؤكد مشاركتها في "دافوس في الصحراء" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ستشارك المؤسسات المالية الرائدة، من الولايات المتحدة وروسيا والصين والهند، بالإضافة إلى دول أوروبية وعربية أخرى، في المؤتمر الدولي المسمى "دافوس في الصحراء" في المملكة العربية السعودية

وسيعود كبار المسؤولين التنفيذيين من كبرى الشركات المالية الأمريكية بما في ذلك "جولدمان ساكس"، و"جيه بي مورجان تشيس"، و"سيتي جروب"، و"بلاك روك" إلى المملكة لحضور المؤتمر، مع أكثر من 150 من المديرين التنفيذيين، أكثر من 40 منهم يمثلون شركات أمريكية، مما يؤكد حضورهم، وفقًا لقائمة منشورة بواسطة وسائل الإعلام.

كما أعلن رئيس صندوق الثروة السيادية الروسي حضوره، إلى جانب مدراء تنفيذيين آخرين يمثلون البنوك الكبرى وشركات التكنولوجيا والشركات التجارية ومقاولي الدفاع من الصين والهند والإمارات العربية المتحدة والعديد من الدول الأوروبية.

ويرأس جاريد كوشنر كبير مستشاري البيت الأبيض وصهر الرئيس دونالد ترامب وفدًا أمريكيًا، وفقًا لوكالة فرانس برس.

وقال "لاري فينك" الرئيس التنفيذي لـ "بلاك روك" إنه سيشارك في مؤتمر هذا العام كجهد لتشجيع التغيير في المملكة العربية السعودية، حيث يحاول ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إبعاد اقتصاد البلاد عن اعتماده على النفط.

وكتب فينك على صفحته على لينكدان": "أعتقد أن المزيد من التكامل الاقتصادي والتنويع سيساعد المملكة العربية السعودية على بناء اقتصاد أكثر حداثة واستدامة لجميع مواطنيها".

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وأضاف: "أعتقد أيضًا أن إشراك الشركات والحوار العام يمكن أن يساعد في هذا التطور".

وروجت الحكومة السعودية لأحداث ترفيهية رفيعة المستوى تضم فنانين غربيين، وفرضت قيودًا على حقوق المرأة، وأعلنت مؤخرًا أن السياح من الولايات المتحدة ودول أخرى يمكنهم الحصول على تأشيرات لزيارة مناطق الجذب السياحي في المملكة العربية السعودية لأول مرة.

وكان لدى قادة البنوك حافز قوي للحفاظ على العلاقات الودية مع المملكة العربية السعودية، أي بسبب الاكتتاب العام الأولي المتوقع (IPO) من قبل أرامكو.

ويقدر المحللون أن يكون لدى أرامكو تقييم يتراوح بين 1.5 تريليون دولار و2 تريليون دولار،

وقال ولي العهد إنه يود إدراج ما يصل إلى 5% من الشركة الأكثر ربحية في العالم.

وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال (WSJ) في وقت سابق من سبتمبر أن أرامكو قد اختارت تسعة بنوك للتأكيد على إدراجها، بما في ذلك "JPMorgan Chase"و " Goldman Sachs " و"Citigroup"، الذين يتوقع أن يحضر كبار المسؤولين التنفيذيين مؤتمر الاستثمار.

